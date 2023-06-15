Ворога цікавили напрямки руху іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ.

Служба безпеки України викрила ще одного російського агента під час контрдиверсійних заходів на Донеччині, зловмисник передавав ФСБ локації бойових позицій та маршрути переміщення передових підрозділів Сил оборони в районі Бахмута.

Як повідомляє прес-центр СБУ, найбільше ворога цікавили напрямки руху іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ.

Зазначається, що розвідінформація потрібна була загарбникам для здійснення масованих ударів з російських зенітно-ракетних комплексів С-300 по районах зосередження підрозділів Збройних сил України.

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В спецслужбі поінформували, що зловмисника затримали під час виконання ним ворожого завдання. У затриманого вилучено мобільний телефон з підготовленими до "відправки" файлами електронних карт, де він позначив координати підрозділів ЗСУ.

За даними слідства, затриманим виявився житель Костянтинівки Донецької області. Наприкінці травня 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ через заборонену соцмережу "Одноклассники". За вказівкою російської спецслужби їхній агент особисто обходив місцевість та фіксував місця базування або руху Сил оборони поблизу лінії зіткнення. Зібрані відомості відправляв до ФСБ під видуманим ім’ям через месенджер "Телеграм".

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

10 червня президент Володимир Зеленський підтвердив початок українського контрнаступу. Він зазначив, що контрнаступальні та оборонні дії відбуваються, але відмовився озвучити, на якій вони стадії.

Сьогодні, 15 червня, речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що контрнаступ українських сил триває наразі на Бердянському та Бахмутському напрямках.

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