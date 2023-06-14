Свої дії мешканець області пояснив бажанням збільшити свою аудиторію.

На Чернінівщині судитимуть чоловіка, який оприлюднив переміщення військових у Тік-Ток. Як повідомили в Оперативному командуванні "Північ", військова контррозвідка СБУ спільно з військовими та правоохоронцями в Чернігівській області виявили тіктокера, який "зливав" у соцмережу локації Сил оборони в регіоні.

Згідно з інформацією, чоловік незаконно поширював інформацію про переміщення особового складу і техніки Сил оборони на території області. Встановлено, що він особисто відзняв фото та відео роботи військового об’єкту, який забезпечував переміщення, а отримані медіафайли розмістив на власній сторінці у соцмережі Тік-Ток із прив’язкою до геолокації.

"За лічені хвилини відео підхопили російські пропагандистські пабліки, у тому числі прокремлівські Телеграм-канали із загальною аудиторією понад 100 тис. підписників. На персональній сторінці тіктокера цей контент переглянули понад 12 тисяч користувачів, у тому числі й мешканців країни-агресора", - говориться в повідомленні.

Під час слідства встановлено місцезнаходження блогера і припинено його незаконну діяльність. Свої незаконні дії чоловік пояснив бажанням "наростити" аудиторію. Проте в ході перевірки фігуранта справи встановлено його звʼязки на тимчасово окупованих територіях Украіни із представниками незаконних збройних формувань, підконтрольних спецслужбам РФ.

На підставі зібраних доказів чоловіка притягнуто до відповідальності за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань), до суду направлено обвинувальний акт. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.

Заборона зйомок на переміщення техніки - деталі

Під час війни в Україні заборонені знімання та оприлюднення відео- і фотоматеріалів із зазначенням місць дислокації та переміщення Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Оприлюднення таких фото- і відеоматеріалів у мережі "Інтернет" розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що передбачає покарання.

Нещодавно було викрито жителя Кіровоградщини, який зняв та "злив" у соцмережу відео руху військової техніки Збройних сил України в Черкаській області.

За даними слідства, у січні 2023 року житель Олександрійського району Кіровоградської області приїхав на Черкащину. Там він зробив фото- та відеозйомку на мобільний телефон руху колони військової техніки ЗСУ. Того ж дня підозрюваний розмістив відеоматеріал на особистій сторінці у соцмережі Тік-Ток, надавши можливість ідентифікувати на місцевості переміщення підрозділів українських Сил оборони в Черкаській області.