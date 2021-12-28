До запуску послуги в "Дії" тільки близько 5% бізнесу реєструвалися онлайн.

На сьогодні вже 66% ФОПів зареєстровано через "Дію".

Про це у Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Зараз вже 66% ФОПів зареєстровано через "Дію". Хоча до запуску послуги в "Дії" тільки близько 5% бізнесу реєструвалися онлайн", - написав він.

Читайте такожУкраїнцям пояснили, чи можна зламати "Дію" та вкрасти даніЗа його інформацією, 100 тисяч людей зареєстрували ФОП автоматично через "Дію". Це одна з найпопулярніших послуг на порталі - найшвидша у світі реєстрація бізнесу. Послугою задоволені 97% користувачів.

"А з травня ми запустили першу державну послугу без чиновника - автофоп. Зараз якщо ви заповнюєте заявку і все правильно, ваші дані автоматично потрапляють до реєстру. Більше немає посередника у вигляді державного реєстратора, який обробляє вашу заявку. Щоб отримати послугу, переходьте на портал: diia.gov.ua.", - додав міністр.

Також він повідомив, що раніше державний реєстратор витрачав десь 21 хвилину в середньому по країні на реєстрацію ФОП. А зараз — все автоматично.

"Так ми економимо ресурси ще й державних реєстраторів, які можуть витрачати час на покращення сервісу для інших послуг. Саме такі послуги мають стати цифровим стандартом для України", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада Міністерство цифрової трансформації презентувало 7 нових соціальних послуг, які доступні на порталі "Дія". На порталі тепер доступні призначення та перерахунок пенсії, оформлення субсидії та довідки про страховий і трудовий стаж, витяг з реєстру застрахованих осіб та довідка про доходи пенсіонера.

Довідка УНІАН. Портал "Дія" - це єдиний сайт державних послуг. На порталі вже можна отримати онлайн близько 70 державних послуг. Кількість користувачів порталу - понад 10 млн.

Вас також можуть зацікавити новини: