Охочі можуть тестувати одну або відразу дві нові функції "Дії".

"Дія" запускає дві нові функції та запрошує усіх охочих взяти участь у бета-тестуванні.

Як повідомляється у Telegram-каналі "Дії", будуть тестувати "PhotoID без гімнастики для шиї" та опитування.

Щоб взяти участь у бета-тестуванні, потрібно перейти за посиланням https://team.diia.gov.ua та зареєструватися. Коли бета стане доступною, "Дія" надішле листа на електронну пошту.

Читайте такожУсиновлення дитини: у "Дії" з’явиться нова послугаЗазначається, що можна тестувати як одну нову функцію, так і обидві.

Однак для тестування PhotoID потрібно мати біометричний документ у "Дії" – ID-картку або закордонний паспорт.

Раніше стало відомо, що "Дія" запустили нову функцію з COVID-документами. Користувачі отримали змогу завантажити сертифікат про вакцинацію у форматі PDF.

Довідка УНІАН. "Дія" (скорочення від "Держава і я") – це мобільний застосунок, а також веб-портал, які були розроблені Міністерством цифрової трансформації України. "Дію" презентували у 2019 році, а запустили – у 2020-му.

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