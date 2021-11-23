Вона доводила до сліз трирічну дитину.

У Львові суд оштрафував жінку, яка доводила до сліз сусідку та її трирічного сина, ображаючи їх через колір шкіри.

Про це пише BBC.

Позов подала громадянка Лівії, яка легально проживає в Україні разом із чоловіком-лікарем та дитиною.

За її словами, сусідка грюкала у двері її квартири, нецензурно лаялася, а також називала її "чорною мавпою" та "чуркою".

Читайте такожВбивство спортсмена-чемпіона в Одесі: обвинувачений іноземець відмовився від перекладачаВона розповіла суду, що на дитячому майданчику жінка порівнювала її зовнішність із зовнішністю тварини, а також у зневажливій формі висловлювалася щодо її національного походження, расової приналежності та кольору шкіри.

У матеріалах справі повідомляється, що діти, які були на майданчику, також почали ображати жінку.

"У відповідь позивач жодних дій не вчиняла, нічого не відповіла, лише схилила голову та плачучи забрала сина і покинула територію дитячого майданчика", - йдеться у повідомленні.

Лікарі підтвердили, що через це у жінки почалася депресія. Вона вимагала з сусідки 150 тисяч гривень компенсації, однак суд зменшив суму до 40 тисяч.

Обвинувачена ж запевняє, що сусіди постійно шумлять. Вона порівняла шум, "який систематично доноситься із квартири позивача, із гучністю шуму, який видають мавпи, коли стрибають по клітці". Вона має 30 днів, щоб оскаржити рішення суду.

Сусіди учасників конфлікту кажуть, що постраждалі є спокійними та ввічливими людьми. Один зі свідків розповів, що після "нападів" сусідки жінка та дитина стали відлюдькуватими.

Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник "Шахтаря" Тайсон розповів про прояви расизму в Україні.

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Автор: Людмила Жерновська