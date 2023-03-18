НБУ має право звернутися до банку для отримання відомостей про виявлені банком зв'язки клієнтів із Росією.

Національний банк України встановив вимоги про розкриття банками інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України.

"Національний банк зобов’язує банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України. Визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією", – повідомила прес-служба регулятора.

Зазначається, що Нацбанк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.

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"Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку", - наголосили в НБУ.

Санкції України проти російських банків – що відомо

В лютому Верховна Рада підтримала указ президента Володимира Зеленського про застосування економічних санкцій щодо фінансових установ РФ

Санкції запроваджуються на 50 років проти всіх установ, що зареєстровані або мають місцезнаходження в Російській Федерації, та надають фінансові послуги (зокрема, страхових компаній, інвестфондів, Центробанку РФ). Йдеться про зупинення операцій з активами, що належать банкам РФ, заборону на встановлення ділових відносин та здійснення угод з банками РФ тощо.

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