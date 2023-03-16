Водночас інфляція все ще залишається високою, а тиск з боку витрат бізнесу – значним, вказує регулятор.

Правління Національного банку України ухвалило рішення вшосте зберегти облікову ставку на рівні 25% річних.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних і запровадити комплекс додаткових заходів для посилення конкуренції банків за строкові депозити населення. Такі кроки сприятимуть подальшому підвищенню привабливості гривневих заощаджень, підтриманню стійкості валютного ринку та формуватимуть передумови для пом’якшення обмежень на ньому. Це дасть змогу захистити заощадження громадян від інфляційного знецінення і забезпечить зниження цінового тиску", - сказав голова Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу.

Він зазначив, що інфляція на початку 2023 року сповільнюється швидше, ніж очікував Нацбанк, але залишається високою. Окремі чинники, що стримували інфляцію впродовж кількох минулих місяців, можуть мати короткостроковий характер. Так, зростання пропозиції продовольства та швидша стабілізація ринку пального значною мірою зумовлювалися теплою зимою.

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"Інфляція знижуватиметься надалі, зокрема завдяки заходам Національного банку з посилення привабливості гривневих активів і підтримання курсової стабільності. Подальше зростання привабливості строкових депозитів у гривні на тлі зниження тиску в готівковому сегменті валютного ринку спонукатиме вкладників нарощувати заощадження в національній валюті", - зазначив голова НБУ.

За його словами, це посилюватиме стійкість валютного ринку та захистить міжнародні резерви, що підтримає подальше поліпшення курсових та інфляційних очікувань.

Зменшенню інфляційного тиску також сприятиме зниження світової інфляції, зокрема через здешевлення енергоносіїв, та ефект високої бази порівняння першого року повномасштабної війни. Обмежуватиме зростання цін й відносно стриманий споживчий попит.

Фінансово-економічна ситуація в Україні - деталі

26 січня правління Національного банку України ухвалило рішення вп’яте зберегти облікову ставку на рівні 25% річних.

Інвестиційна компанія Dragon Capital покращила прогноз скорочення ВВП України у 2023 році на 4,5 відсоткових пункти: до -0,5% у річному вимірі.

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