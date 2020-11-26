Раніше НАБУ направило генпрокурору проекти клопотань до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на затримання та утримання під вартою підозрюваних суддів ОАСК.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк не є підозрюваним у справі, яку розслідує НАБУ і з цієї причини не зобов'язаний з'являтись для проведення слідчих дій або судових засідань.

Як повідомляють "Українські новини", про це йдеться в листі адвоката глави ОАСК на адресу генерального прокурора України Ірини Венедиктової. Копія листа є в розпорядженні редакції.

«Працівники НАБУ свідомо продовжують ігнорувати той факт, що Вовк Павло В'ячеславович не є підозрюваним у кримінальному провадженні №52019000000000522 від 21.06.2019 року, об'єднаному з кримінальним провадженням №22020120000000019, яке своєю чергою було виділено з кримінального провадження №42014100020000046 від 25.02.2014 року, і продовжують безпідставно викликати його як свідка, обмежувати його конституційні права, а також намагаються обмежити його у виконанні обов'язків судді та голови суду», - наголошується в листі.

Адвокат нагадує, що постановою Вищої ради правосуддя №2517/ 0/15-20 від 1 вересня 2020 року «Про повернення без розгляду клопотання Генерального прокурора Венедиктової І.В. про тимчасове відсторонення судді, голови Окружного адміністративного суду міста Києва Вовка П.В. від правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності» встановлено, що Вовк П.В. не є підозрюваним і відповідно органи попереднього розслідування не можуть звертатися з будь-якими клопотаннями щодо застосування до нього будь-яких заходів забезпечення кримінального провадження.

Також і постановою Печерського районного суду міста Києва у справі №32952/20-к від 01.10.2020 року, встановлено, що Вовк П.В. не є підозрюваним. Зазначеною постановою уповноважена особа офісу генерального прокурора зобов'язана вчинити дії щодо виключення з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про дату і час повідомлення про підозру Вовку Павлу В'ячеславовичу.

"Таким чином, враховуючи відсутність статусу підозрюваного у Вовка П.В., КПК України не покладає на нього жодних обов'язків, а також відсутні будь-які підстави для оголошення розшуку, застосування приводу або накладення грошового стягнення. Крім цього, в розшук може бути оголошено тільки особу, якій повідомлено про підозру відповідно до вимог КПК України", - заявляє адвокат.

Враховуючи вищевикладене, адвокат судді Вовка звертається до Генпрокурора з проханням забезпечити дотримання норм КПК України у кримінальному провадженні №52019000000000522 від 21.06.2019 року та враховувати зазначену в інформацію при погодженні або прийнятті будь-яких процесуальних рішень у зазначеному кримінальному провадженні.

Нагадаємо, раніше сьогодні прес-служба Національного антикорупційного бюро України повідомляла, що НАБУ направило генеральному прокурору проекти клопотань до Вищої ради правосуддя про надання дозволу на затримання та утримання під вартою підозрюваних суддів Окружного адміністративного суду Києва. У НАБУ заявили, що підозрювані без будь-яких поважних причин ігнорують виклики до суду, чим демонструють свою зневагу до закону.

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Автор: УНІАН