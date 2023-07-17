Виготовлення традиційних жіночих прикрас із бісеру на Прикарпатті також потрапило у перелік.

Міністерство культури та інформаційної політики розширило перелік нематеріальної культурної спадщини України. До нього додали п’ять нових позицій.

Зокрема, відповідно до наказу міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України поповнили:

традиційне ремесло бджільництва у Сватівському районі Луганської області;

традиція гуцульського художнього дереворізьблення;

обряд Маланка в селі Белелуя Івано-Франківської області;

традиційні жіночі прикраси із бісеру на Прикарпатті;

традиція і технологія вишивки жіночої сорочки на Гадяччині.

Тепер територіальні громади мають подати до Міністерства культури та інформаційної політики України плани щодо охорони елементів.

Відео дня

"План має містити інформацію про передачу знань про елементи нематеріальної культурної спадщини у спільнотах, дослідження культурного простору, пов’язаного з елементом, підвищення обізнаності про елемент серед широкого загалу", – зазначають в МКІП.

Зауважимо, новорічна традиція буковинського маланкування, яке було показано в українській стрічці "Памфір", що тріумфувала на Каннському фестивалі, було внесено до переліку раніше.

Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України

З 2018 року в Україні ведеться Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України – відповідно до вимог Конвенції ЮНЕСКО, яку було ратифіковано ще у 2008 році.

Наразі перелік складається з 69 елементів нематеріальної культурної спадщини України. Серед яких – приготування борщу і голубців, українська писанка, вишивка "білим по білому" та багато іншого.

Перелік поповнюється на підставі рекомендацій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини, яка діє при Мінкульті.

Вас також можуть зацікавити новини: