Екс-намісник Києво-Печерської Лаври всіляко намагався відмовитися від електронного браслета.

Скандальний митрополит УПЦ МП Павло Лебідь поскаржився, що йому ніде відбувати "заслання". Нібито в його будинку немає нічого, тому що все "роздав".

"Невеликий будинок, я його продавав - ніхто не купив. Я звідти все роздав, були ліжка, пральні машинки, холодильник, чотири ікони забрав", - заявив колишній намісник Києво-Печерської Лаври в коментарі журналісту "Радіо Свобода", коли суд обрав йому запобіжний захід.

Крім того, Паша Мерседес намагався "законно" відмовитися від електронного браслета, який його зобов'язав носити суд. Із зали суду телефонували лікарям, щоб ті підтвердили, що йому здоров'я не дозволяє носити браслет на нозі.

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"Вішайте, але це на вашій совісті", - сказав митрополит УПЦ МП.

В результаті йому все ж наділи на ногу електронний браслет.

Справа скандального мирополита УПЦ МП Павла - що відомо

1 квітня митрополиту УПЦ МП Павлу вручили підозру. Його обовняють у расовій, національній, регіональній, релігійній дискримінації та за іншими ознаками, а також за виправдання, визнання правомірною, заперечення війни Росії проти України, вихваляння окупантів.

Шевченківський суд Києва в цей же день обрав представнику УПЦ МП запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці, а також зобов'язали носити електронний браслет.

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