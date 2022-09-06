5 вересня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроект, яким передбачено зробити добровільним військовий облік для жінок.

В Україні незабаром офіційно буде оголошено про добровільний військовий облік жінок.

Про це заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, Маляр зауважила, що незабаром уже офіційно буде оголошено щодо добровільного військового обліку жінок.

Відео дня

"По-перше, жодних обмежень для жінок щодо перетину кордону з 1 жовтня не буде, про що я говорила неодноразово. По-друге, ставати чи не ставати жінкам на військовий облік - справа добровільна", - наголосила Маляр.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроект, яким передбачено зробити добровільним військовий облік для жінок. Міноборони розробило і передало до парламенту пропозиції змін до закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо добровільності постановлення на військовий облік жінок.

Як заявляла заступник міністра оборони Ганна Маляр, на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Водночас, за її словами, ЗСУ потрібні фахівці з медицини, радіотехніки, харчових технологій.

Вас також можуть зацікавити новини: