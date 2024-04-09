Кошти були зібрані небайдужими громадянами з фантастичною швидкістю.

Національний музей історії України зібрав на пожертвах 772 тисячі гривень, необхідні для демонтажу незаконно спорудженого "храму-МАФу" Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомляє прес-служба музею в Facebook.

"Друзі, ви неймовірні. Ви зібрали необхідну суму (а це 772 тисячі гривень) для демонтажу самочинного "церкви-МАФу" на території музею, менш як за добу!" - йдеться у повідомленні.

Як наголосили в музеї, "швидкість, з якою вдалося зібрати необхідну суму, свідчить про те що українське суспільство підтримує знесення самочинного церковного МАФу в історичному серці Києва – Старокиївській горі".

Відео дня

Про збір необхідної суми було оголошено Благодійним фондом розвитку Національного музею історії України.

В прес-службі музею нагадали, що у вересні 2023 року Північний апеляційний господарський суд підтвердив незаконність самочинного будівництва і зобов’язав знести споруду та привести земельну ділянку у попередній стан коштом особи, яка допустила правопорушення. Рішення суду набуло законної сили й перебуває на стадії примусового виконання з 2 жовтня 2023 року.

Також музейники відзначили, що "очікувати на добровільне виконання судового рішення від особи, яка самовільно захопила земельну ділянку музею та здійснила на ній самочинне будівництво, не доводиться".

"На сьогодні єдиний спосіб виконати рішення суду та прибрати з території музею сміття – це здійснити авансування витрат виконавчого провадження від імені стягувача – музею, залучивши спеціалізоване підприємство, що має дозвіл на проведення робіт, пов’язаних з підвищеною небезпекою", - наголошується у повідомленні.

Що відомо про незаконний "храм-МАФ" у Києві

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2023 року стало відомо, що суд зобов'язав демонтувати "храм-МАФ" (МАФ - мала архітектурна форма) Української православної церкви Московського патріархату, незаконно споруджений біля Національного музею історії у Києві. Зокрема, рішення було ухвалено у зв'язку з тим, що розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню.

Незаконно збудована споруда розташована в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво. Ця незаконна споруда також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".

Вас також можуть зацікавити новини: