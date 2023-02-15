Незаконно збудована споруда розташована в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво.

Суд зобов'язав демонтувати незаконно збудований "храм-МАФ" Української православної церкви Московського патріархату біля Національного музею історії у Києві.

"Позов музею задоволено. Розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню. Це порушує вимоги п. "а" ч. 1 ст. 91 Земельного кодексу", - написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.

Міністр зазначив, що незаконно збудована споруда розташована в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво. Ця незаконна споруда також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".

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Санкції проти УПЦ МП - що відомо

В 2022 році співробіотники СБУ провели обшуки в будівлях УПЦ МП в областях України. Всього перевірили понад 350 споруд та 850 осіб, з них понад 50 осіб були допитані. В рамках слідчих дій правоохоронці виявили російську пропагандистську літературу, що заперечувала існування України.

15 січня президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 198 громадян Росії, України та Білорусі.

22 січня він увів у дії рішення РНБО про застування санкцій проти 22 росіян, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику Кремля.

Крім того, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступив за демонтаж "храму-МАФу" біля Десятинної церкви, бо це самочинне будівництво УПЦ (МП).

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