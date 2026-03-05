Основна сесія НМТ проходитиме з 20 травня до 25 червня.

В Україні 5 березня стартувала реєстрація на Національний мультипредметний тест (НМТ), яка продовжиться до 2 квітня 2026 року, повідомили на сайті Верховної ради України.

Зазначається, що заявку на реєстрацію можна подати на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Основна сесія НМТ проходитиме з 20 травня до 25 червня, а додаткова – з 17 до 24 липня.

"Нагадаю, що НМТ у 2026 році проходитиме за минулорічною моделлю – в один день. Саме такий формат підтримала Верховна Рада, ухваливши в цілому законопроєкт №13650", – зазначив голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Він також додав, що за перші 5 хвилин вступники створили понад 100 особистих кабінетів на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Минулого року на НМТ зареєструвалися понад 312 тисяч учасників. З них понад 20 тисяч складали тест за кордоном у тимчасових екзаменаційних центрах, що діяли у понад 30 країнах світу. Перелік предметів НМТ цьогоріч залишається незмінним. Вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір – іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію або українську літературу.

"Цьогоріч очікуємо приблизно таку саму явку", – відзначив Бабак.

Результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними та можуть бути використані під час вступу у 2026 році, додали в пресслужбі.

Освіта в Україні: важливі новини

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в частині регіонів України відбудеться продовження шкільного навчання влітку та заміна весняних канікул. Водночас у Міносвіти зазначили, що не бачать сенсу продовжувати навчальний рік довше, ніж до кінця червня.

Тим часом у школах України планують посилити стандарти безпеки на час воєнного стану. За новими правилами, в навчальних закладах тепер працюватиме професійна охорона, яка матиме право перевіряти документи. Також у школах запровадять перевірку металодетекторами для працівників, учнів 5-11 класів та всіх відвідувачів.

