У Чернівецькій області чоловік прийшов у Вижницьку центральну районну лікарню і помер, поки чекав допомоги лікарів.
Читайте такожСтепанов розповівів, коли запровадження жорсткого карантину стане неминучимПро трагічний випадок повідомив користувач Instagram romagromov.ak_47, опублікувавши відповідне відео.
Автор ролику розповів, що чоловік прийшов до лікарні самостійно і 40 хвилин сидів на лавочці і чекав допомоги. Незабаром йому стало погано - пацієнта на ношах занесли всередину сторонні жінки і той, хто знімав подальші події в лікарні.
Медики почали надавати допомогу, але чоловік вже помер. На кадрах чутно, як автор відеозапису свариться з лікарями, запитуючи, чому вони стільки часу тягнули і не рятували людину. Один з медпрацівників нібито вказав, що причиною смерті стала тромбоемболія легеневої артерії.
"Ніхто не хотів брати на себе відповідальність. Так кожен з нас може просити допомоги, але ніхто не допоможе, тому що вони не хочуть морочитися... Як завжди, спишуть на коронавірус...",- написав автор відео, додавши, що емоцій від побаченого йому не передати.
У коментарях деякі користувачі мережі теж висловили обурення ситуацією в медзакладі. Одні скаржилися на дії лікарів, а інші стали на їхній захист.
"Звільнити всіх", "Ще його живого бачила сьогодні. Я в шоці", "Жах. Соромно за країну", "Це жах і одночасно страх, що буде далі?", "Ганьба таким лікарям", "Всі проти лікарів! Вибачте, вони звичайні люди на роботі", – зазначили підписники.
Увага, на відео присутня ненормативна лексика! Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім.
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