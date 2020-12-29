У Чернігові сьогодні через крижаний дощ та обмерзання контактної мережі зупинився рух тролейбусів.
Читайте такожМороз відступив: сьогодні в Україні продовжиться потепління, деякі області заллє дощами (карта)Як поінформували у прес-службі Чернігівської міської ради, керівник Чернігівського тролейбусного управління Руслан Ємець зранку 29 грудня на нараді у міськраді повідомив, що негода зупинила роботу тролейбусів на маршрутах – на дротах утворився шар льоду товщиною 2-3 мм. Тролейбуси о 5-й ранку виїхали на маршрути, однак вимушені були зупинитися.
В управлінні пояснили, що розчистити контактну мережу технічно неможливо, потрібно чекати, доки розтане лід. На окремих ділянках спробували розчищати мережу, проте дроти знову обмерзають.
Спеціалісти тролейбусного управління вказують, що схожі ситуації і раніше траплялися взимку, але найчастіше тривали кілька ранкових годин, а такого – щоб зупиняти повністю рух – не пам'ятають навіть ветерани підприємства.
Жителі Чернігова скаржаться, що дістатися на роботу через відсутність тролейбусів складніше, оскільки водії інших видів громадського транспорту найчастіше допускають пасажирів тільки на сидячі місця, зважаючи на карантинні обмеження.
У Чернігові щодня на 11 тролейбусних маршрутів виходять 64 одиниці транспорту.
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