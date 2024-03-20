Це вже третій центр в Україні, але перший з восьми у Дніпропетровській області.

Сьогодні у Дніпрі розпочав роботу третій в Україні і один з найбільших у державі Центрів рекрутингу української армії, повідомляє Міністерство оборони.

Зазначається, що це перший з восьми центрів рекрутингу для Збройних сил України, що функціонуватимуть у Дніпропетровській області.

У Центрі, що відкрився на проспекті Слобожанському, 8 (Лівобережний ЦНАП), кожен охочий зможе отримати інформацію щодо можливості застосування своїх професійних навичок у Силах оборони країни. Співробітниками центру рекрутингу будуть цивільні працівники, а основна його мета – надати можливість людям знайти місце в армії.

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"Генштабом спільно з Міноборони розроблені правила, які забезпечуватимуть потрапляння кандидата в обрану ним частину на відповідну посаду за контрактом. Цей алгоритм доведено до кожної військової частини, навчального центру та ТЦК та СП", – зазначив представник Генштабу, полковник ЗСУ Олексій Панов.

У центрі вже доступні сотні вакансій військових частин ОК "Схід", Національної гвардії України та територіальної оборони. Позиції охоплюють бойові та підтримуючі напрямки, включаючи кухарів, водіїв, ремонтників техніки, операторів БПЛА, бухгалтерів та багато інших.

У Міністерстві оборони інформують, що протягом квітня цього року планується відкриття рекрутингових центрів у шістьох інших містах Дніпропетровської області, включаючи Кривий Ріг, Кам'янське, Покровськ, Павлоград, Синельникове та Новомосковськ.

Отримати інформацію щодо можливого працевлаштування в ЗСУ і працювати за професією можна як завітавши до центру рекрутингу особисто, так і за номером телефону +380 66 073 34 78.

Загалом по країні заплановано відкриття 27 центрів рекрутингу ЗСУ до кінця першого півріччя 2024 року.

Рекрутинг до війська в Україні – етапи становлення

В Україні рекрутинг до ЗСУ у почав працювати у 2023 році. Спочатку це відбувалось через компанію Lobby X, яка шукала для української армії потрібних спеціалістів.

Пізніше Міністерство оборони України почало співпрацювати з відомими сайтами для пошуку роботи та розміщувати там вакансії ЗСУ.

З моменту запуску проекту з рекрутингу добровольців до лав Збройних сил України у листопаді 2023 року на розміщені на сайті Work.ua вакансії станом на лютий відгукнулося понад 50 тисяч людей.

12 лютого у Львові відкрили перший в Україні рекрутинговий центр для ЗСУ, а 19 березня другий такий центр з’явився у Запоріжжі

Днями Міноборони повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ. Він передбачає кілька етапів.

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