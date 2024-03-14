Він передбачає декілька етапів.

Міністерство оборони України повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил України. Про це пише пресслужба Міноборони.

Зазначається, що алгоритм покликаний замінити застарілі підходи - на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн.

Так, кандидат може обрати вакантну посаду та військову частину у рекрутерів, у центрах рекрутингу на базі ЦНАПів, на онлайн-платформах (lobbyx.army; www.work.ua/zsu; defence.robota.ua; www.olx.ua/uk/rabota), на сайтах військових частин, в рекрутингових центрах окремих військових частин чи в територіальних центрах комплектування.

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Другий етап - це співбесіда та комунікації з військовою частиною.

"Після обрання посади відбуваються комунікації (самостійно чи з допомогою рекрутера) з відповідною військовою частиною. Зокрема, це співбесіда, перевірка фізичної підготовки, психолого-діагностичне тестування", - заявили в Міноборони.

Після цього надається рекомендаційний лист від військової частини.

Третій етап - оформлення у ТЦК. Зокрема, кандидат/ка (як по мобілізації, так і на контракт) з рекомендаційним листом відвідує ТЦК СП для уточнення облікових даних, проходження ВЛК, проходження професійного відбору та формування особової справи

"Якщо в ході відбору визначається невідповідність кандидата обраній посаді, йому чи їй пріоритетно пропонуються інші посади в обраній військовій частині", - мовиться в алгоритмі міністерства.

Останні етап - направлення для проходження військової служби. Якщо кандидат має досвід проходження військової служби протягом останніх 10 років та відібраний за прямою (спорідненою) ВОС - направлення безпосередньо до визначених військових частин відповідно до наданих рекомендаційних листів.

Водночас якщо кандидат не має досвіду проходження військової служби або відібраний за не прямою ВОС, то його чи її направляють до відповідного навчального центру, навчального батальйону резерву, на курси підвищення кваліфікації для проходження базової загальновійськової підготовки та/або фахової підготовки, та подальшого направлення до визначеної військової частини.

Рекрутинг в ЗСУ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у 2023 році почав працювати рекрутинг в ЗСУ через компанію Lobby X - завдяки їй підрозділи нашої армії могли шукати потрібних їм спеціалістів. Пізніше Міністерство оборони України почало співпрацювати з відомими сайтами для пошуку роботи, і там також почали розміщувати вакансії ЗСУ. Зараз до лав оборонців потрібні різні фахівці.

З моменту запуску проекту з рекрутингу добровольців до лав Збройних сил України у листопаді 2023 року на розміщені на сайті Work.ua вакансії відгукнулося понад 50 тисяч людей.

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