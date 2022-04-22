Що відбувається в Херсоні 22 квітня: хроніка війни за сьогодні

УНІАН веде онлайн-трансляцію подій у Херсоні на тлі російської агресії в Україні.

Почалася нова доба героїчного протистояння українського народу російським загарбникам. Ситуація в Херсоні та області - трансляція нижче:

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