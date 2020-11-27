У Києві повідомлено про підозру двом медпрацівникам, які вимагали 40 тис. грн за присвоєння групи інвалідності.
Читайте такожСБУ затримала керівника підрозділу "Укрзалізниці" на хабарі у 100 тисяч гривень (фото)Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, на одержанні хабара затримано голову спеціальної кардіологічної МСЕК №2 та завідувача кардіологічного відділення КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Святошинського району (ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
Згідно з матеріалами слідства, медпрацівники вимагали 40 тис. грн від громадянина за направлення на медико-соціальну експертизу та встановлення йому групи інвалідності.
Вчора, 26 листопада, медпрацівників затримали «на гарячому» після отримання ними частини хабара.
Наразі затриманим повідомлено про підозру та готується клопотання до слідчого судді щодо обрання їм запобіжних заходів.
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