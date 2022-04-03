УНІАН веде онлайн-трансляцію подій у Києві на тлі російської агресії в Україні.

Почалася нова доба героїчного протистояння українського народу російським загарбникам.

Ситуація в Києві та області-трансляція нижче:

06:00 Ніч у Києві минула відносно спокійно

00:07 Стало відомо про загибель старости села Мотижин Бучанського району, а також її чоловіка і сина.

00:00 Під час зачистки Бучі Київської області українські захисники натрапили на моторошну братську могилу з понад 280 тілами місцевих зі слідами насильницької смерті.

Тіла цивільних знаходять просто на дорогах. У багатьох зв’язані білою пов’язкою руки.