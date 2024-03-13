Вага новонародженої дівчинки становила всього 570 грамів.

У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі виходили немовля, яке народилося із критично малою вагою – 570 грамів. Про це повідомили у медзакладі.

Дівчинка, яку назвали Євою, з'явилася на світ на 25 тижні вагітності. Вага немовляти була екстремально малою, кажуть медики. Тож дитину негайно госпіталізували до відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених. Там вона провела 50 днів.

"Виходжування передчасно народжених малюків – це надзвичайно відповідальна і кропітка робота команди дитячих анестезіологів та лікарів-неонатологів. Дитина спершу була на штучній вентиляції легень, пізніше – отримувала респіраторну підтримку через високопотокові канюлі (трубки – УНІАН), - розповідають лікарі.

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Маленькій Єві проводили терапію, аби вона змогла дихати, а годували внутрішньовенно. Також з перших днів життя крихітка отримувала донорське молоко з Банку грудного молока.

Коли стан дитини стабілізували, її перевели на другий етап виходжування. Тут Єва пробула ще 60 днів, впродовж яких отримувала тривалу респіраторну підтримку, інгаляційну та інфузійну терапію. Дівчинці провели корекцію ретинопатії методом лазерної коагуляції сітківки, декілька курсів масажу, baby-SPA.

Додому дівчинку виписали з масою тіла 2500 грамів і зростом 42 сантиметри. Однак вона ще буде під наглядом лікарів, які спостерігатимуть за її здоров'ям та розвитком.

Смерть новонародженої дитини на Хмельниччині – деталі

На Хмельниччині одразу після народження помер хлопчик, на появу якого його батьки чекали 9 років.

У смерті дитини вони звинувачують лікаря Кам'янець-Подільського перинатального центру.

За словами матері померлого немовляти, вагітність протікала ідеально, хлопчик народився живим, проте невдовзі помер.

Згідно з висновками патологоанатомів, у немовляти була внутрішньоутробна гіпоксія, попередити яку було неможливо.

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