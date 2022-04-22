Почалася нова доба героїчного протистояння українського народу російським загарбникам.
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Що відбувається в Маріуполі 22 квітня: хроніка війни за сьогодні
06:00, 22.04.220 хв. 573
УНІАН веде онлайн-трансляцію подій у Маріуполі на тлі російської агресії в Україні.
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