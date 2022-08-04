Варто дотримуватися інформаційної гігієни, зазначив спікер керівника Одеської обласної військової адміністрації.

Російські пропагандисти поширюють фейк про голод в Одесі та черги за хлібом.

Про це в Telegram повідомив спікер начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Він зазначив, що в відповідних соцмережах шириться фейкові "новини", які розганяють підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій Росії.

Зокрема, про те, що в Одесі голод через те, що зерно вивозять на експорт. Російські пропагандисти стерджують, що це привело до черг за хлібом та поширюють фото та відео, на якому багато людей стоять перед магазином.

"Цікаво, що фото- та відеоматеріали вони взяли з російської глушини та пишуть, що в Одесі голод, зерно вивозять. Що ж, зерно на експорт справді йде, і кожна зернинка, яка йде на експорт, це наповнення нашого бюджету, наповнення фінансами ЗСУ", - заявив Братчук.

Спікер начальника Одеської ОВА додав, що в Одесі помітили брехню про черги за хлібом, а самих черг не знайшли.

"...Дотримуйтесь інформаційної гігієни!", - зазначив він.

Нагадаємо, російські окупанти рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну і, зокрема, атакували нашу територію з моря. Було заблоковано роботу портів.

Згодом Україна досягла з міжнародними партнерами домовленості про зерновий коридор.

1 серпня перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту.