Росіяни вдарили по Одесі: розкрито масштаби руйнувань (фото, відео)

Вночі 18 травня Росія атакувала Одесу великої кількістю ударних дронів – у місті зруйновані та пошкоджені понад два десятки житлових будинків, поранена дитина.

Як повідомила УНІАН речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба, через масовану атаку постраждали двоє цивільних - 59-річний чоловік та 11-річний хлопчик. Вся потерпілі доставлені до лікарні.

За попередніми даними, додала Верба, медики оцінюють стан поранених, як середньої тяжкості. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1. ст. 438 Кримынального кодексу ("воєнні злочини").

За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, у Київському та Приморському районах Одеси зафіксовано влучання БпЛА у три житлових будинки. Один з них - одноповерховий будинок в Приморському районі, зруйновано. В інших будинках пошкоджено фасади, дахи та скління. Виникли локальні пожежі…", - йдеться у повідомленні.

Очільник Одеської МВА Сергій Лисак уточнив, що через атаку також пошкоджено будівлі міського ліцею та дитячого садочка. Вже під ранок ворог також атакував обʼєкти інфраструктури – поки інформація про постраждалих не надходила.

На місцях розгорнуто оперативні штаби. Фахівці фіксують масштаби руйнувань та приймають заявки від мешканців на отримання допомоги. Комунальні служби займаються ліквідацією наслідків, додав посадовець. Станом на ранок, відомо, що пошкоджено 4 багатоквартирні та 22 приватні будинки.

У пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області розповіли, що дитина постраждала внаслідок пожежі та руйнування одноповерхового житлового будинку. За іншою адресою пошкоджено дах триповерхового житлового будинку – загорілися горищне перекриття та квартира на 3 поверсі.

"Також через атаку руйнувань зазнав ще один одноповерховий житловий будинок, де зайнялася пожежа… - постраждала одна людина. Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні повітряні тривоги", - наголосили у відомстві.

Наразі всі пожежі ліквідовані.

Як повідомили у ВМС ЗСУ, за минулу добу (станом на 06:00 понеділка), силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань збито 24 ударні БпЛА типу "Shahed/Гербера".

Атака на Одесу

Як писав УНІАН, у ніч на 18 травня окупаційна армія РФ атакувала Одесу десятками ударних дронів, сталося влучання у житлові будинки, спалахнули пожежі. Постраждало двоє людей, у тому числі – дитина. Повітряну тривогу було оголошено близько першої години ночі – у місті було дуже гучно. Йшлося, що що внаслідок нічної атаки в обласному центрі хлопчику та чоловіку надається медична допомога.

