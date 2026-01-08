В Одесі може з'явитися бюст Трампа замість Пушкіна

Відповідна пропозиція з’явилась сьогодні на сайті, де одесити публікують петиції.

В Одесі пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну, що розташований у середмісті, пропонують замінити на погруддя президента США Дональда Трампа.

Відповідна петиція розміщена 8 січня на сайті "Соціально активний громадянин", де містяни публікують петиції зі своїми пропозиціями.

Зокрема, звернення до органів місцевого самоврядування з пропозицією розглянути питання про заміну бюста Пушкіна розмістив чоловік на ім'я Тимур Вєндін. Він вважає, що в умовах переосмислення історичних і культурних символів у місті та країні громадські простори можуть відображати не лише історичну спадщину, а й актуальні цінності, дискусії та культурні процеси.

Відео дня

На його думку, Трамп є однією з найбільш помітних постатей світової політики XXI століття, що мала значний вплив на міжнародні відносини та глобальний порядок денний.

"Встановлення його бюста може розглядатися як сучасне артвисловлювання та привід для публічної дискусії. При цьому пропонується не знищення культурної спадщини, а перенесення бюста Пушкіна до музейного або спеціалізованого культурного простору з метою його збереження у відповідному історичному контексті", - йдеться у петиції.

Вєндін пропонує розглянути можливість демонтажу бюста Пушкіна, винести вказане питання на громадське обговорення тощо.

Він просить міську владу забезпечити прозорість і законність процесу ухвалення рішення з урахуванням думок жителів міста.

Дата закінчення збору підписів – 8 квітня 2026 року.

Як передає кореспондент УНІАН, наприкінці жовтня 2025 року комунальники закрили монумент Пушкіну дерев’яними щитами. Наразі він візуально недоступний.

Пам'ятник Пушкіну в Одесі: що про нього відомо

Пам'ятник Пушкіну – це бронзове погруддя з фонтаном, розташоване на Приморському бульварі, неподалік будівлі мерії. Відкриття пам’ятника, який було зведено за кошти місцевої влади та за пожертви одеситів, відбулося у квітні 1889 року. Після повномасштабного вторгнення РФ прозвучали заяви про те, що пам’ятник необхідно демонтувати, оскільки він є символом російської імперської спадщини та підпадає під закон "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні". Тодішній мер Одеси Геннадій Труханов виступив проти знесення монумента, він наполягав, що пам’ятник є частиною історії міста та розміщений на території, внесеної до списку ЮНЕСКО.

У 2024 році стало відомо про розпорядження начальника Одеської ОВА Олега Кіпера про те, що в Одесі треба демонтувати 19 пам’ятників і пам’ятних знаків, серед яких – погруддя Пушкіна.

Наприкінці 2024 року міськрада підтримала виділення коштів на проєктування робіт з демонтажу низки пам’ятників з імперською символікою.

Перейменування скверу у Чернігові на честь Трампа

Торік у Чернігові депутати міської ради вирішили перейменувати сквер "Казка" на честь президента США Дональда Трампа. Міська влада пояснила перейменування бажанням "вшанувати видатних політичних лідерів сучасності" та привернути міжнародну увагу до відбудови Чернігова.

Також обранці планували звернутися до президента США та його сімʼї, щоб запросити президентську родину у місто.

Вас також можуть зацікавити новини: