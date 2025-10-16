Чернігівські депутати перейменували сквер "Казка" на честь президента США Дональда Трампа.

У Чернігові депутати міської ради вирішили перейменувати сквер "Казка" на честь президента США Дональда Трампа. Про це повідомила депутатка міськради Марина Семененко.

"У Чернігові тепер є сквер Трампа. Наступний крок – звернення до президента США та його сімʼї. Запросимо в місто-герой в гості!" - зазначила вона.

Відповідно до пояснювальної записки до проєкту рішення про перейменування скверу, такий крок покликаний "вшанувати видатних політичних лідерів сучасності" та привернути міжнародну увагу до відбудови Чернігова.

Відео дня

"Трамп послідовно виступає за мирне врегулювання затяжних міжнародних конфліктів, захист національних інтересів та стабільність глобального безпекового простору. У світі значна частина громадян розглядає його як символ сили, впевненості та прагматичного підходу до дипломатії. Жителі Чернігова висловлюють щиру надію, що в період нових міжнародних викликів саме йому вдасться докласти зусиль для припинення чергової великої війни та досягнення стійкого миру", – йдеться у записці.

Депутати вірять, що саме за це Трамп "може заслужено стати лауреатом Нобелівської премії миру".

Вони також розраховують на початок діалогу з президентом США та його родиною, аби відкрити можливість для потенційної благодійної, гуманітарної та інвестиційної підтримки Чернігова.

"Назва "Сквер Трампа" буде знаком вдячності, надії та відкритості міста-героя Чернігова до світу", –сказано у документі.

Зміна ставлення Трампа до України

У вересні президент США Дональд Трамп змінив свою риторику щодо війни в Україні. Він фактично назвав Росію "агресором" та почав більш позитивно оцінювати Україну. А нещодавно, виступаючи перед Кнесетом, зазначив, що його зусилля зосереджені на припиненні війни між Україною та Росією.

Також президент США заявив, що працює над створенням фонду перемоги України, який фінансуватиметься за рахунок нових тарифів для Китаю. Він доручив міністру фінансів Скотту Бессенту обговорити цей план з європейськими колегами перед візитом президента України Володимира Зеленського до Вашингтона в п'ятницю, 17 жовтня.

Вас також можуть зацікавити новини: