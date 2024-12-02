Наразі масовий виїзд жителів з міста не спостерігається.

Інформація про ймовірний наступ російської армії на Запорізькому напрямку впливає на настрої жителів обласного центру, проте масового відтоку людей з міста наразі немає. Про це "Радіо Свобода" заявила секретарка міськради Запоріжжя та виконувачка обов'язків міського голови Регіна Харченко.

За її словами, інформація про наближення фронту не може не впливати на настрої жителів Запоріжжя. Люди перебувають у розхитаному емоційному стані та думають евакуюватися з міста.

Посадовиця запевнила, що у разі наближення боїв до Запоріжжя людям скажуть правду про реальну загрозу.

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"Є декілька планів, пов'язаних з різними надзвичайними випадками і ситуаціями. Я зараз скажу по-людськи, що це буде чесним стосовно населення, сказати їм про реальну загрозу. І я певна, що ми так і зробимо, тому що життя людей – безцінне, тому ми маємо зробити максимально все для того, щоб уберегти кожного і кожну… Це задача місцевої влади, безумовно, і ми маємо бути до цього готові. Чи готові ми зараз? Так, ми готові, але я не хочу, щоб це коли-небудь сталося", - сказала Харченко.

Вона вважає, що ті, хто не поїхали з міста у 2022 році, залишатимуться у Запоріжжі настільки довго, наскільки дозволятиме безпекова ситуація.

"Я думаю, що люди, які в березні 2022 року для себе ухвалили рішення залишитися, вони будуть в місті, допоки все буде добре з їхнім житлом, допоки в них буде робота і допоки вони будуть почувати себе корисними й потрібними… Це місто сталевих людей, це люди, які можуть по дві години спати, виїжджати на прильоти, усувати наслідки, йти на свою роботу", - зазначила секретарка міськради.

Вона стверджує, що попри обстріли КАБами та руйнації, масового виїзду жителів з міста не спостерігається. За її словами, із Запоріжжя щодня курсують відповідні евакуаційні потяги до Львова, Хмельницька, але вони не мають попиту.

"Зараз немає масової евакуації, немає масового відтоку людей, але проведу таку порівняльну історію, вона дуже подібна для всіх прифронтових територій – Харків, Суми, Чернігів, Херсон, Миколаїв. Кожний системний такий ворожий обстріл, який повторюється день, два, три, чотири, змушує якусь частину людей виїжджати з міста. І от якщо ми говоримо про системні обстріли, то теоретично десь 30-50 тисяч жителів виїжджають. Тільки ситуація стає більш-менш спокійною, починається повернення людей до міста. І так постійно відбувається. Тому масового такого бажання виїхати й залишити місто пустим немає, місто живе, працює", - каже в. о. міського голови.

За інформацією Харченко, у місті щодня до школи ходять 5 тисяч дітей, які навчаються у змішаному форматі.

"Наша задача була, щоб батьки могли бути дотичними до економічних процесів, мати роботу, починати якісь бізнеси. І ми бачимо, що якщо діти ходять до школи, значить, ці родини на місцях, значить, вони залучені до життя міста. Наша задача – вистояти, наша задача, щоб люди жили в цьому місті, працювали", - додала вона.

Ймовірний наступ РФ на Запорізькому напрямку

Раніше видання The Economist написало, що Росія готується до наступу на Запоріжжя.

Командир третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій Хільченко заявив, що наразі є ознаки того, що росіяни готуються до масштабного наступу на Запорізькому напрямку.

За його інформацією, російські війська проводять накопичення й перегрупування особового складу та техніки.

Керівник Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко вважає, що заяви про наступ на Запоріжжя робляться швидше для нагнітання ситуації. Він зазначив, що російські окупанти стикаються зі складнощами на Запорізькому напрямку, і наступ на обласний центр малоймовірний.

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