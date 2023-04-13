Поліцейські розшукують родичів дівчинки.

У Житомирі розшукують родичів маленької дівчинки, яку знайшли у торговельному центрі.

12 квітня у поліцію Житомирської області повідомили, що на території ТЦ перебуває дитина без нагляду дорослих. Дівчинка назвалася Олександрою і розповіла, що її сюди привела мама Лілія та сказала чекати тут. На записах з камер відеонагляду можна побачити, як її приводить жінка, допомагає сісти на лавку, а потім йде.

Поліцейські відзначають, що до дитини довго ніхто не підходив. Знайти її родичів наразі не вдалося. Дитину відвезли до лікарні, де лікарі проведуть обстеження її стану здоров'я.

Відео дня

Правоохоронці закликають тих, хто володіє будь-якою інформацією про дитину та її рідних, повідомити за телефонами (0412) 40-74-75, 40-73-04, 063-224-24-77 або "102", чи звернутися до найближчого відділку поліції.

Розшук українських дітей: останні новини

Нагадаємо, що нещодавно українка випадково знайшла дитину з України у Чечні. Вона зіткнулася у відеочаті з чоловіком, поряд з яким сиділа дитина, яка знає українську. Він сказав, що "хлопчик український".

Влітку в країні запустили інформаційну платформу "Діти війни", яка має допомогти у зборі інформації про зниклих безвісти або вивезених до Росії дітей.

Також відомо, що Польща та Єврокомісія запустять спільну ініціативу з розшуку українських дітей, депортованих до РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: