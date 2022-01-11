Одним з яскравих прикладів використання даної технології - відео, на якому екс-нардеп нібито вживає наркотики

Сучасні технології не завжди використовують на благо. За допомогою відеоманіпуляцій провокують гучні політичні скандали.

Про це йдеться в сюжеті 2+2.

У листопаді 2021 року соцмережі сколихнув запис, на якому нібито екс-нардеп Сергій Лещенко вживає наркотики. Згодом фахівці заспокоїли користувачів, адже відео створили за допомогою технології Deepfake, що дозволяє замінити обличчя герою відео на будь-яке інше. Технологія, розроблена спочатку як розважальна, вже давно стала популярною закордоном і ось таким чином дісталася і до України.

Читайте такожУкраїнські альпіністи вирушили штурмувати найвищу точку АнтарктидиВідео з вживанням наркотиків - не вершина айсберга з політичних відеоманіпуляцій. Свого часу в Сполучених Штатах наробили шум записи, на яких президенти США Барак Обама і Дональд Трамп взялися ображати один одного. Згодом виявилося, що відео результат нейронних маніпуляцій.

"Картинка зроблена, що схожа на оперативну зйомку правоохоронців. Якість запису невисока, що також можна списати на те, що це оперативне відео", - пояснив експерт з питань безпеки Іван Ступак.

Як раніше повідомляв УНІАН, фейки не рідкість в інформаційному просторі. Так, військовий кореспондент пропагандистського проекту WarGonzo Семен Пегов заявив, що потрапив через Україну в Молдову. За словами росіянина, йому нібито допомогла "корумпованість" українських прикордонників.

Одним з перших фейк росіянина викрив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко на сайті "Інформаційний спротив".

Він підкреслив, що Пегов зробив фото з максимальним ігноруванням орієнтирів геолокації. За знімками Коваленко визначив, що їх зробили на Північному вокзалі в Кишиневі.

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