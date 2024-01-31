Також повернувся оборонець Зміїного та медики з "Азовсталі".

Серед українців, повернутих сьогодні з російського полону, був молодший сержант Захар, дружину якого вдалося раніше обміняти з полону, але вона загинула в Дніпрі під завалами будинку, в який влучила російська ракета. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Він потрапив до рук російських терористів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року. Менш, ніж за півроку жінку вдалося обміняти й повернути в Україну. Тетяна оселилася разом з двома доньками у Дніпрі. Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір’ю чоловіка", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що старша 19-річна донька Руслана сьогодні чекає на повернення батька.

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Також в Координаційному штабі повідомили про повернення з полону старшого лейтенанта, який боронив Україну з 2014 року, пройшов Дебальцево і двічі удостоєний ордена "За мужність". "Визволені з неволі двоє рідних братів, солдатів ЗСУ Анатолій та Павло", - сказано в повідомленні. Також врятований з полону ще один оборонець острова Зміїний.

Сказано про повернення медиків, які в надлюдських умовах рятували побратимів і цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та "Азовсталі".

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наголошує, що з моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3035 захисників та захисниць."Висловлюємо вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну", - сказано в повідомленні.

Великий обмін полоненими 31 січня

Як повідомляв УНІАН, у середу, 31 січня, з російського полону вдалося повернути на свободу в Україну 207 українських захисників та цивільних громадян. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що звільнити бранців вдалося завдяки черговій класній роботі команди України.

Тим часом залишається вкрай незрозумілою ситуація щодо можливої загибелі українських військовополонених у катастрофі російського військового Іл-76, що впав під Бєлгородом 24 січня. За словами представника ГУР МОУ Андрія Юсова, Росія не виявляла готовності передати Україні тіла загиблих, що начебто перебували на борту літака.

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