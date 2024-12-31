Очільник ГУР вважає, що обмін у форматі "всіх на всіх" необхідний для обох сторін.

В 2024 році повернуто більше військовослужбовців з російського полону, ніж в 2023 році.

Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону. "У 2024 році ми трохи більшу кількість людей повернули з російського полону, ніж у 2023-му. Сподіваюсь, така тенденція на збільшення буде у нас у 2025 році і, зрештою, ми дійдемо до того, що повернемо всіх назад", - сказав Буданов.

Він наголосив, що обмін у форматі "всіх на всіх" є необхідний для обох сторін.

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Буданов зазначив, що потроху вдається повертати з російського полону військовослужбовців, які захищали Маріуполь. "Навіть під час вчорашнього обміну значний відсоток був тих, хто в 2022 році потрапив в полон при виконанні бойових завдань", - сказав він.

Обмін військовополоненими

30 грудня Україна визволила з російського полону 189 захисників. Серед звільнених військових є захисники "Азовсталі" та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, із різних напрямків фронту. Серед них солдати, сержанти, офіцери. За даними Зеленського, це нацгвардійці, у тому числі "азовці", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі.

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що з російського полону повернулися два журналісти, які були захисниками Маріуполя – Роман Борщ та Олександр Гуділін.

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