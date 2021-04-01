Прихильники Сергія Філімонова запалили біля Печерського райсуду фаєри.

Лідеру руху «Гонор» Сергію Філімонову, підозрюваному у вчиненні хуліганський дій на акції біля Офісу президента, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила суддя Печерського райсуду Києва Крістіна Константінова, задовольнивши відповідне клопотання сторони обвинувачення.

Запобіжний захід обрано терміном на 60 діб.

Разом з тим на відміну від подібних рішень судів з обрання запобіжних заходів іншим активістам, підозрюваним у хуліганстві під час акції біля ОП 20 березня, на Філімонова не одягатимуть електронний браслет.

Філімонов заявив, що оскаржуватиме це рішення в апеляційному суді.

На знак підтримки Філімонова та протесту проти такого рішення його друзі та активісти, які прийшли підтримати активіста під будівлю суду, запалили фаєри.

Скандальна акція під ОП

20 березня біля будівлі Офісу президента у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка. Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати. Вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі. Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ОП червоною фарбою.

Станом на 30 березня десятьом учасникам акції повідомлено про підозри у вчиненні дій, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу, стосовно декількох складено адміністративні протоколи.

У вчиненні хуліганських дій підозрюють, зокрема, лідера громадського руху «Захистимо Протасів Яр» Романа Ратушного, Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд), лідера руху «Гонор» Сергія Філімонова та учасника цього руху Олексія Білковського.

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Автор: Дмитро Хилюк