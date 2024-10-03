У липні лікарня зазнала значних руйнувань під час масованого ракетного удару з російського боку.

30 вересня у дитячій лікарні "‎Охматдит"‎ оголосили спрощені закупівлі на протиаварійні роботи та технічний нагляд за ними. Про це повідомляє портал "Наші гроші" з посиланням на Prozorro.

Заявлена вартість протиаварійних робіт складає 9,51 млн гривень, вартість технічного нагляду – 132 тис гривень. У якості кінцевих термінів подачі тендерних пропозиції заявлено 9-10 жовтня. Фінансуватись заходи будуть за рахунок благодійного фонду "‎Таблеточки"‎.

Виконати першочергові протиаварійні роботи по захисту будівлі від зовнішнього впливу повинні до 15 листопада. Під час них закриють прорізи вибитих вікон та дверей, а окрім цього буде закрито постраждалі інженерні мережі.

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Передбачається, що в будівлі продовжать надавати медичну допомогу. На даний момент вже закінчили перший етап інструментального обстеження, який потрібен для того, щоб закупити невідкладні протиаварійні роботи.

Удар по лікарні "‎Охматдит"‎

Нагадаємо, 8 липня росіяни нанесли масований ракетний удар по столиці України.

Лікарня "‎Охматдит"‎ зазнала значних пошкоджень від попадання російської крилатої ракети Х-101. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, це був цілеспрямований удар з російського боку.

Пізніше, у серпні, стало відомо, що керівництво "Охматдиту" хоче витратити 14 млн гривень на консультації та технічний нагляд за ремонтом. Як тоді повідомлялось, тендери без конкуренції виграли дві компанії.

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