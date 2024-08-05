Тендери без конкуренції виграли дві компанії.

Дитяча лікарня "Охматдит" оголосила тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду та внутрішнього опорядження будівлі, пошкодженої від ракетного обстрілу 8 липня. На вказані послуги планують витратити 14 мільйонів гривень, пишуть "Наші гроші" з посиланням а систему "Прозорро".

Так, договір на інженерно-консультаційні послуги планують укласти з ТОВ "Васеньов Інжиніринг" на 9,35 млн грн, а технічний нагляд буде здійснювати ТОВ "Ік-Проект" за 5,22 млн грн. На обох тендерах замовлення забрали без конкуренції.

Зазначається, що столична "Васеньов Інжиніринг" зареєстрована у квітні 2023 року в житловому будинку та належить Олегу Васеньову. Раніше цього року фірма виграла тендерів на 4,40 млн грн, найбільше в нинішнього замовника. Наразі "Охматдит" планує у складі інженерно-консультаційних послуг замовити Васеньову "консультації з питань залучення підрядних організацій".

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За словами журналістів, Олег Васеньов – це той самий експерт, якому "Охматдит" відразу замовив технічне обстеження постраждалого корпусу. Також Васеньов склав дефектний акт з обсягами необхідних робіт, у якому відразу було вказано завищені обсяги для конкурсу благодійного фонду "Охматдиту". Бо в конкурсі вимагалось замінити всю фасадну облицьовку, тоді як уламки ракети зруйнували далеко не всі декоративні плити.

Що ще замовляють "Васеньов Інжиніринг" за 9 млн грн:

інженерно-консультаційні послуги включають, зокрема, складання графіків виконання робіт, поставки матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування, здійснення розрахунку та складання графіка руху робочих кадрів та основних будівельних машин на об’єкті;

забезпечення підбору персоналу з урахуванням відповідності його кваліфікації складу та обсягам робіт, організація навчання і перевірки знань персоналу;

надання замовнику консультацій з питань залучення підрядних організацій, виконавця технічного нагляду, вибору постачальників, участь у підготовці і проведенні закупівель і т. д.

організація складання дефектного акта та кошторисної документації, забезпечення проведення експертизи кошторисної документації;

перевірка поданих до оплати документів підрядних, постачальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;

організація контролю за списанням будівельних матеріалів.

Водночас технічний нагляд у виконанні "Ік-Проект", що котуватиме більше 5 млн грн, передбачатиме проведення перевірок відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проектно-кошторисній документації. Також передбачено ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт, а також робіт, виконаних з недоліками; перевірка візування та подання замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт на об’єкті, які підписані, завірені та надані підрядником.

Київською "Ік-Проект" керують Ольга Крижня та Людмила Пархоменко, а належить вона Юлії Крат з Харкова. З 2016 року "Ік-Проект" виграв тендерів на 43,36 млн грн, найбільше в департаменті інфраструктури Херсонської ОДА.

Відбудова Охматдиту

На початку серпня стало відомо, що тендер на відбудову виграла фірма "Буд-Технолоджі" з кошторисом 307 млн гривень. Хоча інші учасники тендеру пропонували значно меншу ціну – від 42 до 286 млн. Після розголосу в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що звернулося до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок щодо тендеру.

Пізніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що новий тендер на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" буде проведено протягом 7-16 днів.

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