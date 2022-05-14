Ворог продовжує атакувати захисників Маріуполя.

Окупанти оприлюднили в соцмережах контакти наречених та дружин захисників "Азовсталі".

Про це у своєму Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Азовсталь. Атаки з неба, землі та намагання просунутись по суші. Цинічність ворога наростає. Окупанти атакують не тільки Захисників в Азовсталі, але й їх сім’ї", - повідомив він.

За словами чиновника, вчора окупанти оприлюднили в соціальних мережах особисті контакти (телефони, профілі) наречених та дружин захисників "Азовсталі".

"Найважчій рівень нелюдяності та цинізму. Ми всі у невідплатному боргу у Захисників Маріуполя", - прокоментував Андрющенко.

Ситуація на "Азовсталі"

Після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" в Маріуполі російські війська не припиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по території заводу і за допомогою артилерії та танків проводять штурмові дії.

11 травня віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук повідомила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них - тяжкопоранені.

13 травня Зеленський повідомив, що Україна пропонує Росії різні механізми вивезення з заводу "Азовсталь" українських бійців, з президентом РФ Володимиром Путіним про це говоритиме президент Фінляндії. Йдеться про порятунок живих і вивезення тіл загиблих.

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