Соціологи з’ясували, як українці ставляться до вимоги відмовитись від окупованих територій

Ця вимога відмови від територій є прийнятною лише для 13%.

76% опитаних громадян України не підтримують ідею визнання окупованих українських територій частиною Росії.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 5 по 16 грудня 2025 року.

Як свідчить опитування, для більшості українців є неприйнятними окремі вимоги, які були висунуті в 28 пунктах "мирного плану" під егідою США.

Зокрема, з чотирьох вимог, які оцінювали українці, найменш лояльними вони є до територіальних поступок: 76% вважають неприйнятним визнання окупованих територій частиною Російської Федерації. Прийнятною ця вимога є для 13%. Ще 11% опитаних не змогли відповісти.

Ставлення до скорочення чисельності ЗСУ

При цьому, на скорочення чисельності української армії до 600 тисяч військовослужбовців не готові погодитися 70% українців, тоді як 20% вважають цю вимогу прийнятною. Ще 10% не змогли відповісти.

Серед усіх досліджених умов щодо цієї спостерігається найпомітніша регіональна відмінність. Скорочення чисельності української армії є прийнятним для 6% населення західних областей. У центральних та східних областях погодитися на цю умову готові майже чверть опитаних. Населення південних областей, порівняно з іншими макрорегіонами, у більшості (53%) вважає прийнятним скорочення української армії до 600 тисяч військовослужбовців в обмін на припинення війни.

Російські заморожені активи

Також сказано, що для 61% українців є неприйнятним, якщо менша частина заморожених російських активів буде спрямована на відновлення України, а більша – на проєкти, які поглиблюють російсько-американську співпрацю. Прийнятною така поступка є для 22%.

Тема вступу до НАТО

Водночас, найбільш прийнятною серед запропонованих умов для українців є відмова від вступу України до НАТО. Погодитися на це готові 35% українців, втім абсолютна більшість (51%) проти такої поступки.

Як зазначають соціологи, оцінка прийнятності цієї умови пов’язана з варіантом гарантування безпеки, який респонденти вважали найкращим для України. Серед респондентів, які обирали НАТО найкращим варіантом гарантування безпеки, погодитися на відмову від вступу до НАТО готові були 13%. А серед респондентів, які обирали нейтральний статус з міжнародними гарантіями - 69%, ставку виключно на власні сили − 61%, позаблоковий статус – 75%. Невизначеність щодо моделі безпеки теж була пов’язана з готовністю поступитися вступом до НАТО в обмін на припинення війни.

Віра в перемогу України у війні

Дослідження показує, що абсолютна більшість населення вірить у перемогу України у війні з Росією. Не вірить – 22%.

Соціологи підкреслюють, що із тривалістю війни поступово знижується віра у перемогу. Так, впродовж п’яти хвиль опитування спостерігається чітка динаміка зниження віри в перемогу у війні. Порівняно з серпнем цього року віра у перемогу знизилася з 73% до 63%, а порівняно з даними за грудень 2024 року падіння відбулося з 77%. Емоційна мобілізація, характерна для перших місяців повномасштабного вторгнення, поступово зміщується у бік раціонального аналізу ситуації, однак, попри це, серед населення зберігається внутрішня орієнтація на перемогу.

Методологія дослідження

Методом face-to-face було опитано 2 тис респондентів віком від 18 років, які проживають у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві.

У Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Питання українських територій у "мирному плані"

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада США представили Україні проєкт "мирного плану" з 28 пунктів, відповідно до яких Україна має вийти із тої частини Донеччини, яку російські загарбники не можуть захопити силою. Водночас, українська влада не погоджується з цим пунктом і пропонує зупинити бойові дії на поточній лінії зіткнення. Зокрема, президент України Володимир Зеленський вважає, що у питанні територій можлива справедлива версія - "стоїмо там, де стоїмо".

28 грудня відбулася зустріч президентів України Володимира та США Дональда Трампа у Флориді. За її підсумками питання територій залишається невирішеним. Зеленський заявив, що можливе відведення військ лише за дзеркальних дій Росії, збереження територій у складі України та розміщення міжнародних миротворців.

