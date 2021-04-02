Олексій Білковський - ще одного учасника акції під ОП взяли під цілодобовий домашній арешт / фото REUTERS
Суддя Печерського райсуду Києва Крістіна Константінова відправила учасника акції на Банковій 20 березня, активіста руху «Гонор» Олексія Білковського на два місяці під цілодобовий домашній арешт.
Про це повідомляється на телеграм-каналі громадського активіста Сергія Стерненка.
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Білковському, як і решті активістам, до яких застосовано такий же запобіжний захід, інкримінують ч. 4 ст. 296 ККУ - хуліганство.
Протести під ОП: що відомо
- 20 березня біля будівлі Офісу президента у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка. Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати. Вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі. Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ОП червоною фарбою.
- Станом на 30 березня десятьом учасникам акції повідомлено про підозри у вчиненні дій, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу, стосовно декількох складено адміністративні протоколи.
- У вчиненні хуліганських дій підозрюють, зокрема, лідера громадського руху «Захистимо Протасів Яр» Романа Ратушного, Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд), лідера руху «Гонор» Сергія Філімонова та учасника цього руху Олексія Білковського.
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