Активісту руху «Гонор» Олексію Білковському інкримінують ч. 4 ст. 296 ККУ - хуліганство.

Суддя Печерського райсуду Києва Крістіна Константінова відправила учасника акції на Банковій 20 березня, активіста руху «Гонор» Олексія Білковського на два місяці під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляється на телеграм-каналі громадського активіста Сергія Стерненка.

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Білковському, як і решті активістам, до яких застосовано такий же запобіжний захід, інкримінують ч. 4 ст. 296 ККУ - хуліганство.

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20 березня біля будівлі Офісу президента у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Сергія Стерненка. Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати. Вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі. Крім того, учасники акції розмалювали будівлю ОП червоною фарбою.

Станом на 30 березня десятьом учасникам акції повідомлено про підозри у вчиненні дій, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу, стосовно декількох складено адміністративні протоколи.

У вчиненні хуліганських дій підозрюють, зокрема, лідера громадського руху «Захистимо Протасів Яр» Романа Ратушного, Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд), лідера руху «Гонор» Сергія Філімонова та учасника цього руху Олексія Білковського.

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Автор: Дмитро Хилюк