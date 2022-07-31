Олексій Вадатурський був одним з найуспішніших та найбагатших бізнесменів України.

В ніч на 31 липня під час обстрілу російських окупантів в Миколаєві загинув український бізнесмен, власник найбільшої зерноторгової компанії Нібулон" Олексій Вадатурський.

УНІАН розповідає, чим запам'ятався бізнесмен.

Олексій Вадатурський: найцікавіше з біографії

Олексій Опанасович Вадатурський народився 8 вересня 1947 у селі Бендзари, Одещина, у родині колгоспника.

У 1971 році закінчив Одеський технологічний інститут ім. М. В. Ломоносова, а згодом й почав свою трудову діяльність на Трикратському комбінаті хлібопродуктів. Там майбутній мільярдер працюва головним енергетиком, а потім головним інженером.

Кар'єра Вадатурського розвивалася стрімко. У 1980 він став начальником виробничого відділу, заступником начальника Миколаївського обласного управління хлібопродуктів. На цій посаді Вадатурський перебував до 1991 року.

Вадатурський, "Нібулон" та великі гроші

З 1991 року Вадатурський став повноцінним гравцем на арені великого бізнесу. Саме тоді він очолив агрохолдинг "Нібулон" з вирощування сільськогосподарських культур із застосуванням зарубіжних технологій і високопродуктивної імпортної техніки, розвитком племінного тваринництва та будівництва суден. До речі, він був незмінним очільником компанії аж до загибелі - понад 31 рік.

До середини 2000-х "Нібулон" перетворився на одного з найбільших в Україні виробників і експортерів агропродукції. У 2004/2005 маркетинговому році компанія відвантажила за кордон 1,3 млн т зернових, а через три роки — майже в чотири рази більше, ставши агроекспортером-лідером.

Вадатурський за свої заслуги перед державою удостоєний найвищого державного звання - Герой України.

Бізнесмен досяг неймовірного успіху в агробізнесі. Статки Вадатурського оцінюють у кілька сотень мільйонів доларів. Зокрема, у 2012 році журнал він потрапив у топ-20 найуспішніших аграріїв України за версією журналу "Фокус". Вадатурський разом із сином-компаньйоном Андрієм Вадатурським посів дванадцяте місце. Тоді земельний банк компанії Вадатурського "Нібулон" налічував 80 000 га.

У 2019 році журнал "НВ" оцінив статки Вадатурського у $474 млн. Із цим результатом бізнесмен посів 14 сходинку у "топ-100 найбагатших українців".

У червні 2020 року Вадатурський посів 15 місце у списку найбагатших українців за версією Forbes Україна - його капітал оцінили у $450 млн.

Син-компаньйон

У бізнесі Вадатурського не завжди все було гладко. Він незмінно очолював компанію, а його заступником був єдиний син - Андрій Вадатурський. У 2012 році агроімперія опинилася в центрі уваги через проблеми з сином Вадатурського.

У 2012 році на аграрному ринку ходили чутки, що Олексій Вадатурський передав 50% акцій "Нібулона" Юрію Іванющенку, який входив до близького оточення президента Віктора Януковича. У той час Вадатурського-молодшого арештували, але нібито відразу після угоди випустили із СІЗО. Сім'я бізнесмена цю інформацію неодноразово спростовувала.

Згодом син бізнесмена вирішив сконцентруватися на політичній кар'єрі та у 2014 році переміг на виборах до Верховної Ради Андрій Вадатурський в мажоритарному окрузі № 130 з центром в місті Баштанка Миколаївської області. Він представляв Блок Петра Порошенка.

Загибель Вадатурського

31 липня 2022 Вадатурський загинув під час російського обстрілу Миколаєва. Разом з ним загинула і його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська.

Бізнесмен не зміг пережити жорстокі обстріли Миколаєва цієї ночі. Російські снаряди влучили у його будинок.

Топ-5 цитат Вадатурського про життя і бізнес

Бізнесмен так і не встиг видати автобіографічну книгу Big Money 3 за життя. Однак у ній чимало життєвого досвіду та бізнесових інсайдів.

Пропонуємо топ-5 найвлучніших цитат.

"Мій бізнес - це доказ можливостей простої людини і того, що якщо хочеш, то можеш зробити велику справу".

"Напевно, це пережитки минулого, але я вихований в Україні, тож хотів би жити і працювати тут. Я - патріот і Герой України, і як Герой України я не зміг би фінансувати виробництво в інших країнах світу".

"Мені часто говорять: "Ти ж можеш сховати 20–30 мільйонів гривень і не сплатити з них податки". А я відповідаю: Який сенс мені це робити, якщо ми вже вклали в економіку $2 мільярди? Я не готовий ризикувати всім – бізнесом, життям 7000 співробітників. Як я можу собі це дозволити?".

"Чим складніше завдання, тим спокійніше я себе почуваю. Спокій впливає на людей краще, ніж мат і крик. Коли ти не кричиш і спокійний, можеш приймати правильні рішення. Емоції принижують людей навколо та вибивають тебе з колії".