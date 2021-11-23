Денісова скерувала запити до засновника закладу освіти та місцевого органу поліції.

На Волині учителька фізики відлупцювала свого учня ніби-то за те, що той бавився на уроці, постійно стукаючи у двері і тікаючи. Про цей скандал стало відомо омбудсменці Людмилі Денісовій.

На своїй сторінці в Telegram Денісова назвала таку поведінку педагога неприйнятною і такою, що суперечить вимогам законодавства і порушує права учня.

Денісова скерувала запити до засновника закладу освіти та місцевого органу поліції. Вона наголосила, що така поведінка педагога суперечить вимогам законодавства. За її словами, педагогічні працівники повинні:

дотримуватися педагогічної етики;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою.

"Реагуючи на подібні випадки, мною неодноразово наголошувалося на додержанні положень Конвенції ООН про права дитини, якою передбачено, що жодна дитина не може бути об’єктом незаконного посягання на її честь і гідність", – написала Денісова.

Стаття №19 вказаної Конвенції зобов’язує державу вживати всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства, наголосила омбудсмен.

Що відомо про булінг у школі на Волині

Інцидент стався у селі Цміни, Камінь-Каширського району на Волині. На відео видно, як вчителька тягає учня за вухо та б'є по обличчю. Правоохоронці вже зареєстрували інцидент. Наразі триває перевірка.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Вікторія Гордієнко