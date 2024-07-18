За його словами, реєстром військовозобов’язаних не займалися десятиліттями.

За попередніми даними, близько шести мільйонів чоловіків призовного віку досі не оновили свої військово-облікові дані.

Про це розповів перший заступник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Андрій Осадчук в коментарі "Українським Новинам". Він каже, що остаточної цифри не бачив, однак оновити дані могли близько 4 мільйонів 200 тисяч людей

"Десь такі цифри я чув станом на вчора-позавчора. При тому, що чоловіків, які підпадають під оновлення, близько 11 мільйонів 100 тисяч. Відповідно, нескладна арифметика говорить про те, що у нас мінімум мільйонів 6 людей підпадають під автоматичне притягнення до адміністративної відповідальності", - сказав нардеп. Відео дня

На його думку, це демонструє "бездарність" організації процесу оновлення даних. Також він каже, що реєстром військовозобов’язаних не займалися десятиліттями і навіть під час повномасштабної війни. "Якщо у вас в результаті 6 мільйонів порушників, то напевно щось ви не так робили. А "не так" - це те, що зробили пізно і похапцем", - підкреслив Осадчук.

Оновлення даних

Як відомо, 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Він зобов'язав усіх військовозобов'язаних українців протягом 60 днів оновити свої військово-облікові дані.

16 липня був останні день, коли можна було уникнути штрафів. За порушення законодавства про оборону і мобілізацію передбачено штраф у розмірі 17 000-25 500 гривень.

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