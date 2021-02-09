Лише 13,8% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі.

Близько 70% опитаних українців вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі.

Про це свідчать результати проведеного соціологічною службою Центру Разумкова дослідження, які є у розпорядженні УНІАН.

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За даними соціологів, лише 13,8% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 69,8% дотримуються думки, що події розвиваються в неправильному напрямі. Не змогли відповісти - 16,5% опитаних.

Також, 69% опитаних оцінюють економічну ситуацію в країні як «дуже погану» або «досить погану» (і лише 2% ˗ як «добру» або «дуже добру», а 26% ˗ як «не погану і не добру»).

При цьому, дещо краще оцінюється опитаними рівень добробуту їх родини (43% оцінюють його як «дуже» або «досить» поганий, 46% ˗ як «не поганий і не добрий»), 7% ˗ як «добрий» або «дуже добрий».

Крім того, громадяни не надто вірять у швидкі зміни в економічній сфері: лише 7% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на краще, 8% сподіваються, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їхньої родини.

Помітно частіше у найближчі місяці громадяни очікують погіршення ситуації: 32% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на гірше, 24% ˗ що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини. Однак найбільш поширена думка, що ситуація за три місяці істотно не зміниться (відповідно 48% і 53% не очікують змін у цих сферах).

Разом з тим, очікування змін в економічній сфері є менш песимістичними, ніж у грудні минулого року (тоді погіршення економічної ситуації в країні протягом найближчих 3 місяців очікували 41% опитаних, а погіршення добробуту власної родини ˗ 32%).

Очікування змін у найближчі 2-3 роки є суперечливими: частки респондентів, які очікують за цей період, що економічна ситуація в країні та добробут родини покращиться, погіршиться або не зміниться, мало відрізняються і перебувають в діапазоні від 19 до 25%.

16% опитаних вважають, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 51% ˗ що вона здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, а 20% ˗ що не здатна їх подолати.

***Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року. Методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» було опитано 2019 респондентів у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

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Автор: Віталій Саєнко