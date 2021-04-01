З-поміж сфер безпеки громадяни найкраще оцінили захист від надзвичайний ситуацій.

Громадяни України вважають себе найменш захищеними у сфері правосуддя, а також від корупції.

Читайте такожБільшість українців підтримують запровадження локдауну у разі потребиПро це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Вказується, що абсолютна більшість респондентів (84%) вважають, що в Україні у першу чергу не вистачає порядку, навіть якщо це обмежить певні свободи.

Лише 11% опитаних відповіли, що країні не вистачає свободи, навіть якщо це зменшить порядок.

Запит на порядок у динаміці зростає і наразі перебуває на найвищому рівні, починаючи з 2017 року, зазначають соціологи.

З-поміж сфер безпеки громадян найкраще оцінили захист від надзвичайний ситуацій (добре або задовільно оцінили 59% опитаних).

Відносно краще також оцінили захист від терористичних загроз (48%) та соціальний захист (50%). Безпеку на дорогах добре або задовільно оцінили 47% опитаних, безпеку життя та майна громадян – 43%, охорону здоров’я – 40%, захист прав людини – 39%, екологію – 37%, захист від епідемій – 34%.

Захист у сфері нелегальної міграції добре або задовільно оцінили 40% респондентів, водночас, чверть не змогли дати жодної оцінки.

Найменш захищеними громадяни себе вважають у сфері правосуддя (добре або задовільно оцінили 26% опитаних), а також від корупції (12%).

«Захист в усіх сферах краще оцінюють молодші опитані. Винятком є сфери екології та захисту від корупції, де оцінки майже однаково низькі в усіх вікових категоріях. Є відмінності і за територіальною ознакою: наприклад, захист від терористичних загроз має кращі оцінки там, де він є більш актуальним, – у великих містах, для киян та жителів східних областей», - сказано у прес-релізі за результатами опитування.

Також в обласних центрах краще оцінюють безпеку на дорогах, а соціальний захист й правосуддя – навпаки краще оцінили у менших поселеннях. Екологію, захист від нелегальних мігрантів та багато інших сфер найгірше оцінили на півдні України. Захист у сферах, які стосуються здоров’я, найкраще оцінюють у західних регіонах, зазначають соціологи.

Опитування проведене 26-28 березня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність – 2,5 тис. респондентів. Опитування проводилось методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більш як 2,0%.

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Автор: Костянтин Гончаров