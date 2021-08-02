Переважна більшість країн-членів НАТО поступово відмовилися від призову громадян на військову службу на користь комплектування збройних сил військовослужбовцями за контрактом.

В Збройних силах України планують змінити строкову службу на обов'язкову службу у військовому резерві у середньостроковій перспективі.

Про це йдеться у відповіді начальника управління з громадськістю ЗСУ Богдана Сеника на інформаційний запит УНІАН.

Зокрема, вказується, що у числі пріоритетів ЗСУ та інших складових системи оборони є перехід на професійну основу із заміною строкової військової служби обов'язковою службою у військовому резерві.

Сеник наголошує, що переважна більшість країн-членів НАТО поступово відмовилися від призову громадян на військову службу на користь комплектування збройних сил військовослужбовцями за контрактом.

"Одночасно ними були здійснені кроки щодо організації системи підготовки необхідних військово-навчених людських ресурсів, які спроможні за необхідністю у швидкі строки бути залученими у заходах щодо оборони території країни. Тому створення такої системи в Україні наблизить нашу державу до загальних принципів оборони території, прийнятих у країнах-членах НАТО", - наголошують у ЗСУ.

У зв'язку з цим, як відзначає Сеник, прийняття закону "Про основи національного спротиву" є підґрунтям для подальшої реалізації засад, визначених рішенням РНБО, у тому числі і щодо строків зміни строкової служби на обов'язкову службу у військовому резерві на середньострокову перспективу.

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Закони "Про основи національного спротиву" та "Про внесення зміни до статті 1 закону України "Про чисельність Збройних сил України" парламент ухвалив 16 липня. 29 липня президент підписав ці закони.

20 липня глава президентської партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко в інтерв’ю ЗМІ заявив, що уже з 2023 року в Україні можуть скасувати обов’язковий військовий призов. Це зокрема дозволить зробити ухвалений Радою закон про національний спротив, який передбачає створення територіальної оборони.

Автор: Костянтин Гончаров