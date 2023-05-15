Власників автомобілів на українській реєстрації затримують на блокпостах.

Російські загарбники продовжують тероризувати населення на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, на окупованій частині Запорізької області росіяни посилили перевірки автомобілів на українських номерах.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, власників автомобілів на українській реєстрації затримують на блокпостах.

Зазначається, що окупанти "наполегливо "переконують" власників зареєструвати автівку в російських органах влади, погрожуючи, що в майбутньому машини на українських номерах будуть конфісковуватиcь".

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Ситуація на окупованих територіях України

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що росіяни "закрутили гайки" у Запорізькій області. На окупованій частині регіону ворог пропонує мешканцям писати відмови від українського громадянства та приймати російське. Зазначається, що тим, хто відмовляється, погрожують звільненням та подальшим переслідуванням.

Крім того, на Луганщині та Запоріжжі росіяни створюють табори для навчання сотень завербованих до лав ПВК "Вагнер" увʼязнених. За даними Центру нацспротиву, до одного з таборів у Луганській області нещодавно прибули 200 осіб, а ще 250 – прибудуть до кінця місяця.

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