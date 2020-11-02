Протягом минулих вихідних білоруська сторона повернула до України 20 українців.

У порівняні з минулими вихідними пасажиропотік на кордоні з Білоруссю зменшився, в середньому, на 15%.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

«Така картина спостерігається навіть в пунктах пропуску, де зазвичай рух є найінтенсивнішим. А саме у «Нових Яриловичах» (Чернігівщина), у «Виступовичах» (Житомирщина) та «Домановому» (Волинь)», - йдеться в повідомленні.

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За даними прикордонників, зараз у пунктах пропуску на виїзд з України кордон переважно перетинають учасники міжнародних автомобільних перевезень.

Впродовж доби в середньому в пункті пропуску «Нові Яриловичі» оформлюють понад 1700 осіб та близько 1000 транспортних засобів, в пункті пропуску «Виступовичі» – близько 300 осіб та майже 180 транспортних засобів, а в пункті пропуску «Доманове» – понад 600 осіб та майже 100 транспортних засобів. Черги з вантажних та легкових транспортних засобів відсутні.

У ДПСУ нагадали, що на сьогодні на українсько-білоруському кордоні функціонує 7 пунктів пропуску.

Протягом минулих вихідних білоруська сторона не пропустила та повернула на територію України 20 громадян України.

Обмеження в'їзду в Білорусь з України

29 жовтня Білорусь обмежила пропуск іноземних громадян на територію країни (крім окремих категорій), аргументуючи такі дії необхідністю проведення додаткових заходів з недопущення поширення коронавірусної інфекції.

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Автор: Юлія Петриченко