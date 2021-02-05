Поки жодної інформації про похорон музиканта немає.

Помер відомий український музикант-цимбаліст Петро Сказків, який здобув популярність після участі в 7 сезоні шоу "Україна має талант" у 2015 році.

Про це в Facebook повідомила підприємниця Наталія Кульчицька, а потім новину підтвердив голова Ворохтянської громади Олег Дзем'юк, пише "Репортер".Читайте такожУ Львові трагічно загинув відомий миротворець та медик Майдану

Про свій діагноз Петро дізнався в листопаді 2020 року.

"Друзі! Зараз у мене серйозні проблеми зі здоров'ям. 1,5 місяця тому я потрапив до лікарні з пневмонією, а згодом лікарі діагностували у мене плоскоклітинний рак легенів G2", - писав він у своєму Facebook.

Тоді багато хто підтримав його фінансово, проте медицина виявилася безсилою перед недугою.

Поки жодної інформації про похорон музиканта немає.

Петро Сказків: що про нього відомо

Петро Сказків народився у Ворохті (Івано-Франківська область)15 травня 1987 року. Грати його навчив батько.

Цимбаліст прославився на всю країну, ставши фіналістом шоу "Україна має талант".

Серед проектів Сказківа також був рок-колектив"Джарап".

Петро Сказків на шоу "Україна має талант" 7 сезон: відео

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Автор: Ольга Робейко