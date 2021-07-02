У селищній раді кажуть, що інформація про пільговий відпочинок дійшла не до всіх.

Під Києвом у селищі Димер замість пільговиків на літній відпочинок до моря поїхали діти місцевих чиновників.

Про це повідомляє ТСН.

Батько хлопчика пільгової категорії, Василь, розповідає, що син мав би поїхати на море до Очакова. Проте замість його дитини туди поїхала інша. У мережі раніше оприлюднили список із 70 дітей, які поїхали відпочивати, підписаний і затверджений мокрою печаткою.

Резонансну ситуацію винесли на розгляд селищної ради. Під будівлю прийшли з протестом ветерани АТО.

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"Зрештою засідання сесії поновлюють. Без кулаків, але не менш гаряче й усередині. Як так сталося - ТСН розповідає вже колишня керівниця служби в справах дітей. Списки формувала саме вона. Її та бухгалтерку, яка закупила путівки, звільнили. Перелік тих, хто поїхав насправді, формувала за заявками, які пільговики подавали задовго до цього. Окрім того, каже, розсилала інформацію по навчальних закладах. Але чомусь дійшла вона не до всіх", - йдеться в сюжеті.

Як повідомляється, діти працівників селищної ради нібито теж мали пільги й стояли на обліку в диспансері. Але їхні батьки вартість путівок відшкодують. Натомість тих дітей, які цього разу на море не поїхали, обіцяють не залишити без відпочинку. Хто саме поїде - відбиратиме комісія з п'яти людей.

Деталі дізнавайтеся з сюжету:

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Автор: Юрій Годован