Зокрема, рівень води підвищується у Дніпрі, зазначили в "Укргідроенерго".

Наразі фіксується підвищення рівня води в річках на територіях п’яти областей України.

Про це повідомляє "Укргідроенерго". "Нині фіксується підвищення рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для врегулювання рівнів води та уникнення підтоплень гідроелектростанціями на Дніпрі та Дністрі здійснюються контрольовані скиди із дотриманням безпекових норм згідно з вказівками міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ при Державному агентстві водних ресурсів України.

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Підтоплення в Україні - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 квітня, в Державній службі України з надзвичайних ситуацій заявили, що відзначають тенденцію до зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі України.

Підтопленими залишаються 852 дворогосподарства та 111 будинків, з них 38 дачних. Порушено транспортне сполучення з 30 населеними пунктами у Чернігівській та Київській областях. Зокрема, у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 10 тис. 762 га сільськогосподарських угідь.

Підтоплення розпочались через інтенсивні опади та підняття рівнів води у річках.

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