Єрмак зізнався, який стосунок він має до 'ворожки Вероніки'

Колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак заперечує, що, будучи на посаді, радився з ворожкою "Веронікою Феншуй Офіс", щодо призначень на вищі державні посади.

Так Єрмак прокоментував журналістам інформацію, яка була озвучена під час час судового засідання у ВАКС, що існує особа "Вероніка Феншуй Офіс", з якою на той момент очільник ОП, ймовірно, радився щодо призначень на вищі державні посади - серед них, зокрема, заступник керівника Офісу президента Олег Татаров та прем’єр-міністр. За словами прокурорки САП, це - Вероніка Анікієвич.

"В мене є кілька знайомих Веронік, про яку тут Вероніку йде мова мені важко коментувати. Багато імен я сьогодні почув (йдеться про суд - УНІАН), але я взагалі цих людей не знаю", - стверджує Єрмак.

При цьому зазначив, що не пам’ятає прізвищ цих Веронік і чи є серед них Анікієвич. Він додав:

"Чесно? Щось знайоме, але така велика кількість людей, але, щоб згадав, що це моя подруга, знайома. Вероніки є знайомі. Але це точно не стосується моїх обов’язків, коли я був на посаді голови Офісу президента".

Зазначає, що він юрист, адвокат з 30 річним стажем і є дуже багато людей, з якими зіткнувся в житті.

При цьому наголосив, що з ворожками не спілкувався.

"З ворожками я точно не спілкувався. Ворожки, пророки, повірте, ні. Так само як ніколи у мене не було ляльок вуду чи що там писали", - запевняє Єрмак.

Він також заперечує, що вів з кимось консультації щодо призначення, зокрема, Ірини Венедіктової генеральним прокурором та й щодо інших призначень. "А як можна було консультуватися з кимось щодо призначення генерального прокурора, якого обирає Верховна Рада України?", - сказав Єрмак.

За його словами, багато разів під час його роботи в офісі президента хтось намагався скористатися його іменем, зазначаючи, що він "від Єрмака".

"Я завжди всім говорив, що в мене ніколи не було корон на голові, тому завжди сам телефонував, звертався напряму і тільки з питань інтересів держави та ніколи не звертався з приватних питань. Тому казав, що, якщо хтось представляється від мого імені, то, щоб вони зверталися до правоохоронних органів", - зазначив колишній голова Офісу президента.

Справа Єрмака - деталі

Як повідомляв УНІАН, зі слів прокурорки САП під час судового засідання щодо обрання Єрмаку запобіжного заходу стало відомо, що, перебуваючи на посаді керівника Офісу президена, він обговорював з ворожкою справу, яку проти нього порушували НАБУ і САП, а також називав їй прізвища високопосадовців.

Зокрема зазначалося, що 24 грудня 2025 року, коли правоохоронці провели обшуки в будинку водія Єрмака, ексочільник ОП написав Анікієвіч Веронці повідомлення, яке складалося з двох прізвищ - Клименко та Кривонос (очільники НАБУ і САП). На що вона йому відповіла, що його психологічно тероризують, але він мовчить, а треба розуміти, що "ситуація така, що або ви, або вас"

У відповідь Єрмак написав їй такий текст: "Фіала, Українська правда, Ткач, Мусаєва, Железняк, Арахамія, Гончаренко", зазначивши, що "готовий на все".

Раніше блогер Ігор Лаченков повідомляв, що під час обшуку в помешканні ексглави ОП Андрія Єрмака виявили предмети для проведення ритуалів, зокрема, ляльку вуду, багато дзеркал, дивні ікони та браслети.

Зараз Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обирає запобіжний захід для ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Рішення має бути озвучене завтра, 14 травня.

